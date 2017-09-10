Premier Lig'in en mütevazı kulüplerinden olan Burnley'nin gelirleri dünya devi olan İtalyan kulübü Inter ile neredeyse eşitlendi.

Sadece 73.000 kişilik tarihi bir kasabanın takımı olan Burnley, şu an 12 milyon Euro maliyetle yeni bir antrenman tesisi açmasının yanında yeni forvetine de 16.5 milyon Euro ödeyebiliyor.

SEAN DYCHE İDARESİNDE PİK YAPTILAR

5 yıldır kulübün başında olan menajer Sean Dyche idaresinde olağanüstü bir çıkış gösteren Burnley, geçen sezon 110 milyon Euro'nun üzerinde TV geliri elde ederek dünyanın en çok kazanan 30 kulübünden biri haline geldi. Sponsorluk ve diğer gelirlerle birlikte Burnley'nin toplam kazancı 131.5 milyon Euro oldu.

Lyon, Benfica ve Napoli gibi Avrupa'nın saygın kulüplerini geride bırakan Burnley, dünyanın en büyüklerinden olan Inter kadar gelir elde etmiş oldu.

BURNLEY'İN ÖZELLİKLERİ

Stadyum: Turf MoorKapasite: 21.400Ana Sponsorları: Dafabet (forma), Puma, Ladbrokes2016/17 TV Geliri: 110 milyon EuroToplam Geliri: 131.5 milyon EuroKadro Değeri: 82.75 milyon Euro

Kaynak: haberinburada