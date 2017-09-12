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Bir Dönem Podyumları Sallayan Güzide Duran, Şimdi Tanınmaz Halde

BİR DÖNEM PODYUMLARI SALLAYAN GÜZİDE DURAN, ŞİMDİ TANINMAZ HALDE

Bir dönem fiziği ve güzelliği ile podyumları sallayan Güzide Duran, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülendi. Duran'ın şişmiş yüzü ve dudakları dikkatlerden kaçmadı.

Tarih : 12 Eylül 2017, 08:20
Puan Ver : Bir Dönem Podyumları Sallayan Güzide Duran, Şimdi Tanınmaz Halde(6/10)2

Önceki gün bir alışveriş merkezinde objektife yansıyan Güzide Duran, yeni görüntüsüyle şaşırttı. Duran'ın podyumları salladığı günlerinden eser yoktu.

ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

Adnan Aksoy ile evlendikten sonra mankenliği bırakıp Amerika'ya yerleşen Güzide Duran, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Duran'ın şiş yüzü, estetik operasyon ihtimalini akla getirdi. Eski mankenin kilo aldığı da gözden kaçmadı.

İşte Güzide Duran'ın son hali:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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