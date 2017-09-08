Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir sürücünün bir saat önce aldığı araç gaz kaçağı nedeniyle yandı. Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

BENZİNLİK ÇIKIŞINDA DUMANLAR ÇIKMAYA BAŞLADI

Olay, Gölcük ilçesi Değirmendere mevkiinde bulunan bir benzinliğin önünde meydana geldi. Emre Saylar bir saat önce satın aldığı 16 LOS 95 plakalı aracına yakıt almak için Değirmendere'de bulunan bir benzin istasyonuna geldi. Aracına yakıt aldıktan sonra hareket eden sürücü, benzinlik çıkışında aracının motor kısmından dumanlar çıktığını fark etti.

FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Dumanları gören sürücü Saylar ve yanında bulunan arkadaşı hızla araçtan inerek uzaklaştı. Sürücü ve benzinlik çalışanları yangına ilk olarak yangın söndürücülerle müdahale etti. Olay anı benzinlikte bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Yangın söndürücülerin yetersiz kalması nedeniyle itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler aracın motor kısmında çıkan yangını büyümeden söndürdü. Yangının benzinliğe sıçramaması olası bir faciayı da önledi.

Gaz kaçağı nedeniyle meydana geldiği belirtilen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: haberinburada