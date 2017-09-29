Meclis'e gönderilen torba yasa Özel İletişim Vergisi'ni de (ÖİV) tek orana sabitliyor. Yeni dönemde 1999 Marmara Depremi'nin ardından başlayan ve geçen 18 yılda 60 milyar liraya ulaşan ÖİV de değişiyor. ÖİV'deki değişiklikle yüzde 7.5'lik tek oran uygulanacak.

İNTERNETE YÜZDE 50 ZAM

Halen yüzde 5, 15 ve 25'lik oranlar bulunuyor. Yüzde 7.5'lik ÖİV, telefon ve televizyon için ödenen vergiyi düşürürken, sadece ses kullanımında hem cep hem de sabit ev ve iş telefonu faturalarını indirecek. Şu an devletin ÖİV tahsilatının büyük kısmını yaptığı internet hizmetlerindeki vergi ise 2018'den itibaren yüzde 50 zamlanacak.

İNDİRİM DE OLACAK

Operatörler, günlük sabit bir bedel karşılığında, mevcut tarifelerindeki paketlerini, yurtdışında da kullanabiliyor. Bu hizmetlerden KDV ve ÖİV alınmayacağı için halihazırda günlük 14.90 TL ve 19.90 TL'ye kullanılan bu paket ücretlerinde yüzde 25 indirim olabileceği belirtiliyor. Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada