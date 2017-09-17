BİR ZAMANLAR ARDA'YA TAPAN ATLETİCO TARAFTARI, ARTIK NEFRET EDİYOR
Atletico Madrid'li taraftarlar, takımda forma giydikleri dönemde adeta taptıkları Arda Turan için yapılan yer taşına zarar verdi.
Atletico Madrid'in yeni stadı Wanda Metropolitano'da kulübün unutulmaz oyuncularına da özel taşlar yapıldı. Bu oyuncularda birisi olan Arda Turan'ın taşına Atletico'lu taraftarlar tarafından zarar verildi.
2015'TE BARCELONA'YA GİTMİŞTİ
Atletico Madrid kulüp tarihine geçmiş futbolculara yeni stadında özel taşlar yaptırdı. Yeni statta yer alan bu taşlardan bazılarına taraftarlar tarafından zara verildi.
2015 yılında Atletico'dan Barcelona'ya transfer olan Arda Turan'ın isminin yer aldığı taşa da zarar verildi.
AGÜERO DA LİSTEDE
Arda Turan'ın yanı sıra Atletico'dan Real Madrid'e giden Hugo Sanchez'in taşı da zarar gördü. Taraftarların tepkisine maruz kalan bir diğer isim ise Sergio Agüero oldu.
Kaynak: Fotomaç
Kaynak: haberinburada
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