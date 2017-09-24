BİRÇOK KEZ EVLENEN TATLISES'E OĞLUNDAN SİTEM: İYİ Kİ BABAMA ÇEKMEMİŞİM
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo verdiği röportajda çok eşliliğe karşı olduğunu söyleyerek birçok kez evlenen babasına inceden sitem etti.
İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan şarkıcı oğlu İdo Tatlıses, 'Mertçe Sohbetler' adlı programa konuk oldu. İdo, verdiği röportajda "Çok eşliliğe karşıyım." dedi.
"ÇOK EŞLİLİĞE VE ALDATMAYA KARŞIYIM BUNU BABAMA DA SÖYLEDİM"
Özel hayatına dair açıklamalarda da bulunan İdo, "İyi ki bende babamın çapkınlık genleri ağır basmıyor. Çok eşliliğe ve aldatmaya karşıyım. Bunu babama da söyledim. Güzel giden bir ilişkim var. Genç yaşta baba olmak istiyorum" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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