Taksim Meydanı'nda bir adamın valizini kemerine takarak arkasından sürüklemesi ve E-5 Karayolu'nda bir kamyonetin arkasına bağlanan trambolin enteresan görüntülere sebep oldu.

VALİZİ ELİYLE ÇEKMEK YERİNE KEMERİNE BAĞLADI

Her geçen gün İstanbul'da meydana gelen ilginç olaylara yenileri eklendi. Taksim Meydanı'nda valizini kemerine bağlayarak arkasında sürükleyen adam görenleri güldürdü. Valizini, eline alarak sürükleyip çekmesi gerektiği yerde kemerinde sürüklemesi hem ilginç bir görüntü oluşturdu hem de görenleri şaşkına çevirdi. Bir süre meydanda bu şekilde giden adam daha sonra gözden kayboldu.

KAMYONUN ARKASINDA TRAMBOLİNİN İŞİ NE?

E-5 Karayolu'nda ise bir kamyonetin büyük çapta bir trambolini aracın arkasına bağlayarak seyir etmesi dikkat çekti.

Kaynak: haberinburada