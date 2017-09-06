BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin 4 Nisan'daki Han Şeyhun kimyasal silah katliamında sarin gazı kullandığını teyit etti

SAVAŞ UÇAKLARI SARİN GAZI ATMIŞ

Suriye'deki savaş suçlarını araştıran ekip, Esed güçlerine bağlı savaş uçaklarının bölgeye sarin gazı attığını belirtti.

ESAD'IN KİMYASAL KATLİAMI BELGELENDİ

Birleşmiş Milletler ayrıca, şu ana kadar Suriye'de 33 farklı çeşit kimyasal silah kullanıldığını ve bunların 7'sinin Esed güçleri tarafından Mart ile Temmuz ayları arasında kullanıldığı belgeledi.

YÜZLERCE KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Suriye uçaklarının Han Şeyhun'a yaptığı saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: haberinburada