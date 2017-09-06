BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, ESAD'IN KİMYASAL KATLİAMINI BELGELEDİ!
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Esed rejiminin 4 Nisan'daki Han Şeyhun kimyasal silah katliamında sarin gazı kullandığını teyit etti
SAVAŞ UÇAKLARI SARİN GAZI ATMIŞ
Suriye'deki savaş suçlarını araştıran ekip, Esed güçlerine bağlı savaş uçaklarının bölgeye sarin gazı attığını belirtti.
ESAD'IN KİMYASAL KATLİAMI BELGELENDİ
Birleşmiş Milletler ayrıca, şu ana kadar Suriye'de 33 farklı çeşit kimyasal silah kullanıldığını ve bunların 7'sinin Esed güçleri tarafından Mart ile Temmuz ayları arasında kullanıldığı belgeledi.
YÜZLERCE KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Suriye uçaklarının Han Şeyhun'a yaptığı saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: haberinburada
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