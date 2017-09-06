BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN KUZEY KORE UYARISI: DÜNYA SAVAŞI ÇIKABİLİR
Nükleer denemeleri bütün dünyada kınanan Kuzey Kore muhtemel yaptırım kararlarına karşı önlemlerle misillemede bulunacağını duyurdu. ABD'yi düşmanca politikalar uygulamak ve "hummalı yaptırım kampanyası" başlatmakla suçlayan Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı "tiksindirici yaptırımlara ve ABD'nin baskılarına kendilerine özgü karşı saldırıyla karşılık vereceklerini" bildirdi.
HİDROJEN BOMBASI DENEMESİ YAPMIŞLARDI
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'u savaş için bahane aramakla suçlayan Washington yönetimi BM Güvenlik Konseyi'nin Pyongyang'a en sert yaptırımları uygulamasında ısrar ediyor. Kuzey Kore hafta sonunda kıtalararası füze tarafından taşınabilen hidrojen bombası denemesi yapmıştı.
DENEMELERİ SÜRDÜRECEKLER
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü "kıtalararası füze ve nükleer silah sahibi bir süper güç olduklarının ABD tarafından unutulmaması gerektiğini ve Donald Trump'ın başkanlık görevine başlamasından sonra nükleer silah potansiyelini arttırma çabalarını ikiye katladıklarını" söyledi. Güney Kore ve ABD, füze ve nükleer denemelerini arttıran Kuzey Kore'nin denemeleri sürdüreceğini tahmin ediyor.
"KORKUNÇ SONUÇLARA YOL AÇABİLİR"
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Kuzey Kore ile nükleer çatışma çıkması riskinin dünyayı tehdit eden en tehlikeli kriz olduğunu söyledi. Muhtemel bir askeri harekâtın korkunç sonuçlara yol açabileceğini belirten Guterres son nükleer denemeyi kınadı ve Kuzey Kore'nin uluslararası yükümlülüklerine uyması gerektiğini dile getirdi. Guterres dünya devletlerine seslenerek Kore yarımadasında savaş çıkmasının mutlaka önlenmesini istedi. (Kaynak: Deutsche Welle Türkçe)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
- Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
- 80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
- Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
- İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar