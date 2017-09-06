Nükleer denemeleri bütün dünyada kınanan Kuzey Kore muhtemel yaptırım kararlarına karşı önlemlerle misillemede bulunacağını duyurdu. ABD'yi düşmanca politikalar uygulamak ve "hummalı yaptırım kampanyası" başlatmakla suçlayan Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı "tiksindirici yaptırımlara ve ABD'nin baskılarına kendilerine özgü karşı saldırıyla karşılık vereceklerini" bildirdi.

HİDROJEN BOMBASI DENEMESİ YAPMIŞLARDI

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un'u savaş için bahane aramakla suçlayan Washington yönetimi BM Güvenlik Konseyi'nin Pyongyang'a en sert yaptırımları uygulamasında ısrar ediyor. Kuzey Kore hafta sonunda kıtalararası füze tarafından taşınabilen hidrojen bombası denemesi yapmıştı.

DENEMELERİ SÜRDÜRECEKLER

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü "kıtalararası füze ve nükleer silah sahibi bir süper güç olduklarının ABD tarafından unutulmaması gerektiğini ve Donald Trump'ın başkanlık görevine başlamasından sonra nükleer silah potansiyelini arttırma çabalarını ikiye katladıklarını" söyledi. Güney Kore ve ABD, füze ve nükleer denemelerini arttıran Kuzey Kore'nin denemeleri sürdüreceğini tahmin ediyor.

"KORKUNÇ SONUÇLARA YOL AÇABİLİR"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Kuzey Kore ile nükleer çatışma çıkması riskinin dünyayı tehdit eden en tehlikeli kriz olduğunu söyledi. Muhtemel bir askeri harekâtın korkunç sonuçlara yol açabileceğini belirten Guterres son nükleer denemeyi kınadı ve Kuzey Kore'nin uluslararası yükümlülüklerine uyması gerektiğini dile getirdi. Guterres dünya devletlerine seslenerek Kore yarımadasında savaş çıkmasının mutlaka önlenmesini istedi. (Kaynak: Deutsche Welle Türkçe)

Kaynak: haberinburada