

Bitlis'te iki günden bu yana aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının 150 santimetreyi bulduğu Bitlis'te, 312 köy yolu da ulaşıma kapandı. Araçların ve tek katlı evlerin kara gömüldüğü kentte; karayolları, belediye ve il özel idaresi ekipleri karla mücadelelerini aralıksız sürdürüyor.



Kar yağışının akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk edeceğini belirten meteoroloji yetkilileri, çığ ve buzlanmalara karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu.







kaynak:habertürk