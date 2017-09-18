BKM'NİN SEVİLEN OYUNCUSU BÜLENT EMRAH PARLAK, AZ KALSIN BİSİKLETİYLE EZİLİYORDU
BKM'nin sevilen oyuncusu Bülent Emrah Parlak, bisikletiyle kuralları hiçe sayınca arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu
'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programı ile meşhur olan oyuncu Bülent Emrah Parlak önceki gün bisikleti ile Etiler'de görüntülendi. Parlak'a az kalsın araba çarpıyordu.
AZ KALSIN EZİLİYORDU
Bülent Emrah Parlak, sıkışık trafiğe pratik bir çözüm bulmuştu ama kuralları hiç saydı. Yolun sonundaki ışıklar yerine caddenin ortasından karşıya geçmek isteyince bisikletiyle az kalsın arabanın altında kalıyordu.
İşte o anlardan kareler;
Kaynak: haberinburada
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