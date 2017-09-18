'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programı ile meşhur olan oyuncu Bülent Emrah Parlak önceki gün bisikleti ile Etiler'de görüntülendi. Parlak'a az kalsın araba çarpıyordu.

AZ KALSIN EZİLİYORDU

Bülent Emrah Parlak, sıkışık trafiğe pratik bir çözüm bulmuştu ama kuralları hiç saydı. Yolun sonundaki ışıklar yerine caddenin ortasından karşıya geçmek isteyince bisikletiyle az kalsın arabanın altında kalıyordu.

İşte o anlardan kareler;

Kaynak: haberinburada