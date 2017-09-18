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BKM'nin Sevilen Oyuncusu Bülent Emrah Parlak, Az Kalsın Bisikletiyle Eziliyordu

BKM'NİN SEVİLEN OYUNCUSU BÜLENT EMRAH PARLAK, AZ KALSIN BİSİKLETİYLE EZİLİYORDU

BKM'nin sevilen oyuncusu Bülent Emrah Parlak, bisikletiyle kuralları hiçe sayınca arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Tarih : 18 Eylül 2017, 10:00
Puan Ver : Bkm'nin Sevilen Oyuncusu Bülent Emrah Parlak, Az Kalsın Bisikletiyle Eziliyordu(6/10)2

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programı ile meşhur olan oyuncu Bülent Emrah Parlak önceki gün bisikleti ile Etiler'de görüntülendi. Parlak'a az kalsın araba çarpıyordu.

AZ KALSIN EZİLİYORDU

Bülent Emrah Parlak, sıkışık trafiğe pratik bir çözüm bulmuştu ama kuralları hiç saydı. Yolun sonundaki ışıklar yerine caddenin ortasından karşıya geçmek isteyince bisikletiyle az kalsın arabanın altında kalıyordu.

İşte o anlardan kareler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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