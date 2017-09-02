Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Arakan'da "insani felaketin" önlenmesi için "güvenlik operasyonlarını" sürdüren Myanmar güçlerine, sükunet ve itidal çağrısı yaptı.

YARDIMLARIN ULAŞTIRILMASI İÇİN ÇAĞRI YAPTI

Myanmar hükümetinin ihtiyaç duyanlara güvenlik ve BM ile diğer kuruluşların sunduğu yardımlara erişim imkanı sağlama sorumluluğu olduğunun altını çizen Guterres, "Şu andaki durum, bu şiddetin temellerinde yatan nedenlere bütüncül bir şekilde yaklaşmanın aciliyetini vurguluyor. Myanmar hükümetine, Arakan Danışma Komisyonunun önerilerini hayata geçirme çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Bangladeş'in Arakanlı sığınmacılara verdiği desteğe de teşekkür eden Guterres, sığınmacıların BM ve ortağı yardım kuruluşlarının desteğine ulaşmalarının temin edilmesini istedi.

BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ, ON BİNLERCESİ KAÇIYOR

Myanmar ordusunun silahlı militanlarla mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında son 1 haftada çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil hayatını kaybetti.

Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakılırken on binlerce Arakanlı, can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor.

Myanmar hükümetinin uluslararası kuruluşlara bölgeye giriş izini vermemesi nedeniyle ölü sayısı saptanamıyor.

Kaynak: haberinburada