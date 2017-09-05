BM GÜVENLİK KONSEYİ, KUZEY KORE İLE İLGİLİ ACİL OLARAK TOPLANDI
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin yaptığı hidrojen bombası denemesini görüşmek için beş ülkenin isteği üzerine toplandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ABD, Japonya, Fransa, İngiltere ve Güney Kore'nin talebi üzerine Kuzey Kore'nin en son yaptığı kıtalar arası balistik füze uyumlu hidrojen bombası denemesini görüşmek için acil toplandı.
ÇİN: SAVAŞA İZİN VERMEYECEĞİZ
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Liu, Konsey'de yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerinin neden olduğu krizin ve artan gerginliğin müzakere yoluyla çözülmesi çağrısını yineledi.
Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Liu Jieyi, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesine ilişkin, "Çin, Kore Yarımadası'nda kaos ve savaşa asla izin vermeyecek." dedi.
RUSYA: BARIŞ CİDDİ BİR TEHDİT ALTINDA
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia da "Bölgede barış ciddi tehdit altında ve sıcak bir sahneye dönüşen bu tehdit her zamankinden daha büyük." ifadesini kullandı.
Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi kararlarını dikkate almayan Kuzey Kore'nin, güçlü bir şekilde kınanması gerektiğini belirterek, krize siyasi ve diplomatik bir çözüm bulunması çağrısı yaptı.
FRANSA: KUZEY KORE'YE YAPTIRIMLAR UYGULANMALI
Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre de Kuzey Kore'nin nükleer tehdidinin "boyut değiştirdiğini" belirterek, bu ülkeye derhal yeni ekonomik yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.
İNGİLTERE: DİYALOĞA HAZIRIZ
İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew ise uluslararası toplumun, Kuzey Kore'nin gerginliği azaltması durumunda diyaloğa hazır olduğunu ifade etti.
FELTMAN: KUZEY KORE'NİN PROVOKASYONLARI ENDİŞE VERİCİ
BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Jeffrey Feltman de BM Güvenlik Konseyi'nin bu yıl 10 kez Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerini görüşmek için toplandığını anımsatarak, Kuzey Kore'nin tehlikeli provokasyonlarının son derece endişe verici olduğunu kaydetti.
Kuzey Kore'ye BMGK kararlarına uyması çağrısı yapan Feltman, BM Güvenlik Konseyi'ne de bu ülkeye yönelik tutumunu insani yardıma muhtaç halkını göz önünde bulundurarak belirlemesi çağrısında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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