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BM Yeniden Kuzey Kore Gündemiyle Toplanacak

BM YENİDEN KUZEY KORE GÜNDEMİYLE TOPLANACAK

Japonya'yı batırmakla, ABD'yi ise küle çevirmekle tehdit etmesinin ardından füze fırlatan Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bugün masaya yatırılacak.

Tarih : 15 Eylül 2017, 10:30
Puan Ver : Bm Yeniden Kuzey Kore Gündemiyle Toplanacak(8/10)4

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Kuzey Kore'nin yeni füze denemesinin ardından bugün toplanacağı bildirildi.

TOPLANTI TALEBİ ABD VE JAPONYA'DAN GELDİ

BM'den yapılan açıklamada, Güvenlik Konseyinin saat 15.00'te (TSİ 22.00) Kuzey Kore'nin füze denemesini görüşmek üzere kapalı oturumda toplanacağı belirtildi. Toplantı talebinin ise ABD ve Japonya'dan geldiği öğrenildi.

FÜZE JAPONYA'NIN ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Yonhap haber ajansı, Kuzey Kore'nin Sunan yakınlarında yerel saatle sabah saat 06.57 civarında tanımlanamayan bir füze fırlattığını ve füzenin Japonya'nın üstünden geçerek Kuzey Pasifik'e ulaştığını duyurmuştu.Japon devlet televizyonu NHK ise Kuzey Kore'nin füzeyi Japonya'nın kuzeydoğusuna doğru fırlatmış olabileceğini bildirmişti.

6'NCI NÜKLEER DENEME

Kuzey Kore'nin 3 Eylül'de 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6'ncı nükleer denemesini yapmasının ardından ABD'nin hazırladığı ve Pyongyang'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını isteyen karar BMGK tarafından kabul edilmişti.

JAPONYA'YI BATIRMAK, ABD'Yİ KÜLE ÇEVİRMEKLE TEHDİT ETMİŞTİ

Kuzey Kore ise BMGK'nın son ekonomik yaptırımlarına sert tepki vererek, Japonya'yı "batırmak" ABD'yi ise "küle çevirmekle" tehdit etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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