Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bugün düzenlediği referanduma birçok ülkeden gelen tepkilerin yanısıra BM'den de açıklama geldi.

"IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGILIYIZ"

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Genel Sekreter Antonio Guterres'in Irak'ın eğemenliği, toprak bütünlüğü ve birliğine saygı duyduğunu söyledi.

"REFERANDUM İSTİKRARSIZLIK GETİREBİLİR, ENDİŞELİYİZ"

Irak merkezi hükümeti ve IKBY arasında öne çıkan bütün sorunların diyalog ve uzlaşı yoluyla çözülmesi gerektiğini bir kez daha yineleyen Dujarric, "Genel Sekreter, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bugün düzenlediği referandumun bölgeyi istikrarsızlaştırma potansiyelinden endişe duyuyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: haberinburada