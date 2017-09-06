Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım

BM'DEN MYANMAR İÇİN KORKUTAN AÇIKLAMA: SOYKIRIMLA KARŞI KARŞIYAYIZ


BM'den Myanmar İçin Korkutan Açıklama: Soykırımla Karşı Karşıyayız
Tarih : 06 Eylül 2017, 10:40
Puan Ver : Bm'den Myanmar İçin Korkutan Açıklama: Soykırımla Karşı Karşıyayız(9/10)5

Myanmar'da Müslümanlara yönelik katliamla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Türkiye mağdur Müslümanlarla ilgili yoğun diplomasi trafiği yürütürken Birleşmiş Milletler'den de tedirgin eden bir açıklama geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres "Myanmar'da etnik temizlik riskiyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum ama durumun o noktaya varmamasını umuyorum." dedi.

"ETNİK TEMİZLİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

İşte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in o sözleri:

"Myanmar'da etnik temizlik riskiyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum ama durumun o noktaya varmamasını umuyorum. Myanmar'daki sivil ve askeri otoritelere bu şiddete son vermeleri çağrısı yapıyorum. Bu krizin bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebileceğini düşünüyorum."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bm  Den  Myanmar  İçin  Korkutan  Açıklama  Soykırımla  Karşı  Karşıyayız    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER