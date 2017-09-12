Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak

BMGK, Kuzey Kore'ye Yaptırım Uygulanmasını Oy Birliği ile Kabul Etti

BMGK, KUZEY KORE'YE YAPTIRIM UYGULANMASINI OY BİRLİĞİ İLE KABUL ETTİ

Nükleer programını sürdüren Kuzey Kore'ye rafine petrol satışına sınırlama getiren, doğalgaz ve tekstil ihracatına ambargo uygulanmasını talep eden BMGK karar tasarısı, oy birliğiyle kabul edildi.

Tarih : 12 Eylül 2017, 08:40
Puan Ver : Bmgk, Kuzey Kore'ye Yaptırım Uygulanmasını Oy Birliği İle Kabul Etti(7/10)3

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), nükleer programını ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye şimdiye kadarki "en sert yaptırımları" talep eden karar tasarısını onayladı.

Kuzey Kore'nin 3 Eylül'de 2006 yılından bu yana en güçlü ve 6'ncı nükleer denemesini yapmasının ardından ABD tarafından hazırlanan ve Pyongyang'a yeni ekonomik yaptırımlar uygulanmasını isteyen karar tasarısı BMGK'da oylamaya sunuldu.

Nükleer programını sürdüren Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlar içeren tasarı 15 ülkenin lehte oyuyla kabul edildi. Böylece BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar içeren 9'uncu kararı onaylamış oldu.

YAPTIRIMLAR

Yeni yaptırımlar, Kuzey Kore'ye rafine Petrol ve Petrol ürünleri ihracatına sınırlama getiriyor. Kuzey Kore'ye Petrol satışı ekim ayından itibaren yıl sonuna kadar üç aylık sürede 500 bin varil, 2018 yılında ise 2 milyon varil petrol ile sınırlandırılıyor.

Kararla, Kuzey Kore'nin petrol ithalatının yaklaşık yüzde 30'u engelleniyor. ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore 4 milyon varili ham petrol olmak üzere 8,5 milyon varil petrol ithal ediyor.

BMGK, yeni kararıyla Kuzey Kore'ye doğalgaz satışına da yasak getirdi.

TEKSTİL AMBARGOSU

Kuzey Kore'nin en büyük gelir kaynağı kömür ihracatının ardından 760 milyon doları bulan ikinci gelir kaynağı tekstil ihracatı da yasaklandı.

Önceki BMGK kararlarıyla, Kuzey Kore'nin ihracatının yüzde 90'ını oluşturan 2,7 milyar dolar değerindeki kömür, tekstil, demir ve deniz ürünleri ihracatı yasaklanmış oldu.

YURT DIŞINDAKİ KUZEY KORELİLERİN ÇALIŞMA İZİNLERİ YENİLENMEYECEK

Karara göre, yurt dışındaki Kuzey Koreliler çalışma izinlerinin süresi doluncaya kadar çalışabilecek ancak işçilerin çalışma izinleri yenilenmeyecek.

100 bin Kuzey Koreli işçinin ülkeye Döviz girişinin sağlanması için Kim Jong-un rejimi tarafından yurt dışına çalışmaya gönderildiği ve bu şekilde her yıl ülkeye 500 milyon dolar girdiği tahmin ediliyor.

Kararda, ABD'nin ilk taslakta yer alan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a seyahat yasağı getirilmesi, yurt dışındaki mal varlıklarının dondurulması, petrol ambargosu ve Kuzey Kore'ye ait açık denizlerdeki gemilerin ülkeler tarafından "askeri güç kullanılarak" durdurulup teftiş edilebilmesi talepleri yer almadı.

KUZEY KORE'YE YÖNELİK "EN SERT YAPTIRIMLAR"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise BMGK'daki oylamanın ardından yaptığı konuşmada, "Kuzey Kore'ye karşı şimdiye kadarki en sert önlemleri aldık. Kuzey Kore, nükleer programını durdurmayı kabul ederse geleceğini kurtarır. Bunu kanıtladığı sürece de barış içinde yaşar." dedi.

Çin ve Rusya da Kuzey Kore'nin nükleer programını ve balistik füze denemelerini durdurması karşılığında ABD'nin de Güney Kore ile ortak askeri tatbikatlarını durdurmasını ve müzakerelerin başlamasını teklif etti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, konuya ilişkin açıklamasında, "Rusya ve Çin'in teklifini hafife almanın büyük bir hata olduğunu düşünüyoruz. Bu teklif BMGK'da masada ve bu konuda ısrarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bmgk  Kuzey  Kore  Ye  Yaptırım  Uygulanmasını  Oy  Birliği  İle  Kabul  Etti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER