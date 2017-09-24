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Bodrum yine sallandı! Depremin büyüklüğü 4,6

BODRUM YİNE SALLANDI! DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4,6

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 9 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Tarih : 24 Eylül 2017, 22:00
Puan Ver : Bodrum Yine Sallandı! Depremin Büyüklüğü 4,6(6.8/10)5

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4,6 büyüklüğünde ve 9 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi. Deprem, saat 19:57'de yaşandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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