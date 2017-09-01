BOĞULMAKTAN KURTARILAN GENÇ, SÖZLERİYLE HAYRETE DÜŞÜRDÜ: BENİ NEREYE GÖTÜRÜYORSUNUZ?
Adana'da dengesini kaybedip nehre düşen gencin imdadına vatandaşlar yetişti. Gencin kurtarılma anı kameralara yansıdı.
Adana'da, nehre düşen bir kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
VATANDAŞ GENCİ KURTARMAK İÇİN NEHRE ATLADI
Alınan bilgiye göre, Sinan Kırmızıtepe adlı genç, Girne Köprüsünde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek Seyhan Nehrine düştü. Suda çırpınan Kırmızıtepe'nin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Bir vatandaş nehre atlayarak Kırmızıtepe'yi kurtardı.
"BENİ NEREYE GÖTÜRÜYORSUNUZ?" DEDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kırmızıtepe sağlık ekiplerince sedyeye bindirildiği sırada kendine geldi ve "Beni nereye götürüyorsunuz?" dedi.
Kırmızıtepe, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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