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Bolu Dağı'nda Çarpışan TIR ile Kamyon Devrildi: 3 Yaralı

BOLU DAĞI'NDA ÇARPIŞAN TIR İLE KAMYON DEVRİLDİ: 3 YARALI

TEM otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında TIR ile kamyonun çarpışmasıyla 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından, bir süre kapanan TEM otoyolu yeniden trafiğe açıldı.

Tarih : 29 Eylül 2017, 18:00
Puan Ver : Bolu Dağı'nda Çarpışan Tır İle Kamyon Devrildi: 3 Yaralı(9/10)5

Bolu Dağı Tünel'i çıkışında meydana gelen kazada sebze yüklü TIR'ın çarptığı asfalt yüklü kamyon devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza TEM Otoyolu Boludağı Tünel çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ankara'dan İstanbul istikametine gitmekte olar Ali Eryılmaz idaresindeki sebze yüklü TIR aynı istikamete gitmekte olan Ersin Kalkapoğlu idaresindeki asfalt yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle asfalt yüklü kamyon ters dönerek yolun ortasında devrildi. Kamyona arkadan çarpan TIR'ın şoför mahalli ise hurdaya döndü. Sürücüler Ali Eryılmaz, ile Ersin Kalkaplıoğlu ile henüz ismi belirnemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar Düzce'de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI

Kaza nedeniyle kapanan yol asfalt malzemesinin yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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