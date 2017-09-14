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Bolu'da 400 MHP Üyesi İstifa Etti

BOLU'DA 400 MHP ÜYESİ İSTİFA ETTİ

Bolu'da Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye 400 kişi, yanlışlara tahammüllerinin kalmadığını ifade ederek, İlçe Seçim Kurulu'na istifa dilekçelerini sundu.

Tarih : 14 Eylül 2017, 18:30
Puan Ver : Bolu'da 400 Mhp Üyesi İstifa Etti(8/10)4

Bolu'da Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye 400 kişi, İlçe Seçim Kurulu'na istifa dilekçelerini sundu.

Bolu'da MHP İl Başkanı Adem Evcil'in geçtiğimiz günlerde partiden bazı kişilerin ihraç edileceğini açıklamasının ardından bugün öğle saatlerinde bir araya gelen MHP üyeleri, Bolu Adliyesi'ne gelerek istifa dilekçelerini İlçe Seçim Kurulu'na verdiler.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Aralarında eski il, ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, belediye başkan adayları, belediye meclis üyeleri ve kadın kolları üyelerinin de bulunduğu grup, daha sonra Anıt Park'ta bulunan Atatürk heykeli önünde basın açıklaması yaptı.

"YANLIŞLARA TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"

Grup adına konuşan eski MHP İl Başkanı Mustafa Özdemir, bir takım yanlışlara tahammüllerinin kalmadığını söyleyerek, "50 yıldır mücadelesini şerefle verdiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa etmek ve dilekçelerimizi vermek için bir araya geldik. 50 yıldır Türkiye'nin geleceği ve bekası için çok şeyler beklediğimiz partimizin giderek yanlış yollara girdiği, yanlış adımlar attığı, söz gelimi 15 yıldır partimize ağır küfürler eden bir siyasi partiyle yan yana gelmesi, onlara destek olması, canımızı dahi karşılıksız vereceğimiz parlamenter demokratik cumhuriyetin yok olması pahasına onlara destek olması gibi milliyetçi düşüncenin asla kabullenemeyeceği bir takım yanlışlara artık tahammülümüz kalmamıştır. Onun için dur demek mecburiyetindeydik" dedi.

Özdemir, istifa eden 400 kişinin yeni bir siyasi oluşuma katılıp katılmayacağına ilişkin soruya ise şu cevabı verdi:

"Bu 400 kişi idealist insanlardır. Türkiye'nin kaderini hiç kimseye terketme niyetinde değiller. Ama en doğrusu hangi grup olursa, hangi kuruluş olursa orada mücadelesine devam etmek üzere tabi ki siyasete devam edecektir. Onu da çok kısa süre içinde Türk kamuoyu anlamış olacaktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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