BOLU'DA 400 MHP ÜYESİ İSTİFA ETTİ
Bolu'da Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye 400 kişi, yanlışlara tahammüllerinin kalmadığını ifade ederek, İlçe Seçim Kurulu'na istifa dilekçelerini sundu.
Bolu'da Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye 400 kişi, İlçe Seçim Kurulu'na istifa dilekçelerini sundu.
Bolu'da MHP İl Başkanı Adem Evcil'in geçtiğimiz günlerde partiden bazı kişilerin ihraç edileceğini açıklamasının ardından bugün öğle saatlerinde bir araya gelen MHP üyeleri, Bolu Adliyesi'ne gelerek istifa dilekçelerini İlçe Seçim Kurulu'na verdiler.
BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR
Aralarında eski il, ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, belediye başkan adayları, belediye meclis üyeleri ve kadın kolları üyelerinin de bulunduğu grup, daha sonra Anıt Park'ta bulunan Atatürk heykeli önünde basın açıklaması yaptı.
"YANLIŞLARA TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"
Grup adına konuşan eski MHP İl Başkanı Mustafa Özdemir, bir takım yanlışlara tahammüllerinin kalmadığını söyleyerek, "50 yıldır mücadelesini şerefle verdiğimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa etmek ve dilekçelerimizi vermek için bir araya geldik. 50 yıldır Türkiye'nin geleceği ve bekası için çok şeyler beklediğimiz partimizin giderek yanlış yollara girdiği, yanlış adımlar attığı, söz gelimi 15 yıldır partimize ağır küfürler eden bir siyasi partiyle yan yana gelmesi, onlara destek olması, canımızı dahi karşılıksız vereceğimiz parlamenter demokratik cumhuriyetin yok olması pahasına onlara destek olması gibi milliyetçi düşüncenin asla kabullenemeyeceği bir takım yanlışlara artık tahammülümüz kalmamıştır. Onun için dur demek mecburiyetindeydik" dedi.
Özdemir, istifa eden 400 kişinin yeni bir siyasi oluşuma katılıp katılmayacağına ilişkin soruya ise şu cevabı verdi:
"Bu 400 kişi idealist insanlardır. Türkiye'nin kaderini hiç kimseye terketme niyetinde değiller. Ama en doğrusu hangi grup olursa, hangi kuruluş olursa orada mücadelesine devam etmek üzere tabi ki siyasete devam edecektir. Onu da çok kısa süre içinde Türk kamuoyu anlamış olacaktır."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar