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BOLU'DA BULUNAN VE ASFALTI BİLE ERİTEN O MADDE!


BOLU'DA BULUNAN VE ASFALTI BİLE ERİTEN O MADDE!
Tarih : 25 Ocak 2017, 10:50
Puan Ver : Bolu'da Bulunan Ve Asfaltı Bile Eriten O Madde!(9/10)12


Bolu'da, D-100 karayoluna dökülen kimyasal madde çevrede yaşayanlarda panik yarattı. Oradan geçen bir araçtan düştüğü düşünülen sıvı maddenin asfaltı erittiği görülünde AFAD ve itfaiye ekipleri alarma geçtiler. Yola dökülen maddeden örnek alıp inceleme gerçekleştiren ekipler bu maddenin…



Gelen bilgilere göre Bolu'da, D-100 Karayolu Eski İstanbul Kavşağı'nda yol üzerine dökülmüş bir sıvının olduğu ihbarını alan polisler, olay yerine gitti. Yolda, seyir halindeyken bir araçtan düştüğü düşünülen kovanın içerisinden yola dökülen sıvının asfaltı erittiğini gören polis ekipleri, AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verdi.



Olay yerine ulaşan AFAD ve Bolu İtfaiyesi, yolun sıvı dökülen bölümünü emniyet şeridi ile çevirerek yolu trafiğe kapadı. Yola dökülen sıvıdan numune alan ekipler, şüpheli sıvı madde üzerinde nükleer (KBRN), kimyasal, biyolojik ve radyoaktif testi yaptı.



Asfalta dökülen bu sıvı maddenin yüksek performans yağı olduğunun, çevreye ve insan sağlığına herhangi bir zararı olmadığının belirlenmesinden sonra kimyasal maddenin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.



Yola dökülen kimyasal madde yüzünden asfalt üzerinde 2 cm derinliğinde ve 1 metre çapında ermine meydana geldi.



 



kaynak:vatandanhaber








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