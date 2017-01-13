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bolu'da su kesintileri yaşanacak

BOLU'DA SU KESİNTİLERİ YAŞANACAK

Bolu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada bazı mahallelerde Cumartesi günü su kesintileri yaşanacağı ifade edildi.

Tarih : 13 Ocak 2017, 17:19
Puan Ver : Bolu'da Su Kesintileri Yaşanacak(5/10)6


Bolu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada bazı mahallelerde Cumartesi günü su kesintileri yaşanacağı ifade edildi.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 14 Ocak 2017 Cumartesi günü Saat: 12.00 ile 19.00 arasında Köroğlu, Çıkınlar ve Ovadüzü Mahallelerinde su kesintisi yaşanacaktır. Bu mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımıza önemle duyurulur."



 



kaynak:haberler








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