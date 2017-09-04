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Bolu'daki Orman Yangını Büyüyor, Mahalle Boşaltıldı

BOLU'DAKİ ORMAN YANGINI BÜYÜYOR, MAHALLE BOŞALTILDI

Bolu'nun Göynük ilçesinde yeniden alevlenen yangın, akşam saatlerinde ormanın yakınında bulunan 20 haneli Safranlar Mahallesi'ne yaklaştı. Mahalle boşaltıldı.

Tarih : 04 Eylül 2017, 22:20
Puan Ver : Bolu'daki Orman Yangını Büyüyor, Mahalle Boşaltıldı(5/10)1

Bolu'nun Göynük ilçesinde yeniden alevlenen yangın, akşam saatlerinde ormanın yakınında bulunan 20 haneli Safranlar Mahallesi'ne yaklaştı.

MAHALLE BOŞALTILDI

Mahalle, yangının evlere sıçrama ihtimaline karşı boşaltıldı. Yangının söndürülmesi için Belediye hoparlörlerinden ilçe halkından destek istendi. Yangın bölgesine gitmek isteyen gönüllü vatandaşlar için araç kaldırıldı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

RÜZGARIN ETKİSİYLE DAHA FAZLA ALANA YAYILIYOR

80 hektarlık alanı kül eden yangın rüzgarın etkisiyle daha geniş alana yayıldı. Yangın söndürme çalışmaları arazözler ve su tankerleriyle devam ederken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. Gündüz saatlerinde alevlere müdahale eden yangın söndürme helikopterleri ise havanın kararmasıyla çalışmalarına ara verdi.

YETKİLİLER YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Öte yandan Bolu Valisi Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay da bölgeye gelerek yetkililerden yangın hakkında bilgi aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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