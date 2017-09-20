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BOLUSPOR, FENERBAHÇE'DEN 1 MİLYON EUROYA ALDIĞI ERTUĞRUL'U 1 DAKİKA BİLE OYNATMADI


Boluspor, Fenerbahçe'den 1 Milyon Euroya Aldığı Ertuğrul'u 1 Dakika Bile Oynatmadı
Tarih : 20 Eylül 2017, 14:20
Puan Ver : Boluspor, Fenerbahçe'den 1 Milyon Euroya Aldığı Ertuğrul'u 1 Dakika Bile Oynatmadı(7/10)3

Geçtiğimiz yaz 1 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Boluspor'a transfer olarak, Boluspor tarihinin en pahalı transferi olan Ertuğrul Taşkıran henüz forma şansı bulamayarak büyük şaşkınlığa yol açtı.

KUPADA DA YOK

Ligde oynanan 5 maçtada süre almayan Ertuğrul Taşkıran, Boluspor'un Sinopspor'u 2-0 yendiği Türkiye Kupası maçında da forma giymeyince gündem oldu.

Ertuğrul'un yerine kaleyi 1997 doğumlu Sabri Can korudu. 2001 doğumlu Cengizhan Şarli ise maçın son anlarında oyuna dahil oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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