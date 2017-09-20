BOLUSPOR, FENERBAHÇE'DEN 1 MİLYON EUROYA ALDIĞI ERTUĞRUL'U 1 DAKİKA BİLE OYNATMADI
Geçtiğimiz yaz 1 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Boluspor'a transfer olarak, Boluspor tarihinin en pahalı transferi olan Ertuğrul Taşkıran henüz forma şansı bulamayarak büyük şaşkınlığa yol açtı.
KUPADA DA YOK
Ligde oynanan 5 maçtada süre almayan Ertuğrul Taşkıran, Boluspor'un Sinopspor'u 2-0 yendiği Türkiye Kupası maçında da forma giymeyince gündem oldu.
Ertuğrul'un yerine kaleyi 1997 doğumlu Sabri Can korudu. 2001 doğumlu Cengizhan Şarli ise maçın son anlarında oyuna dahil oldu.
Kaynak: haberinburada
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