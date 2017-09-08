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BOMBA İDDİA: TÜRKİYE VARLIK FONU BAŞKANI GÖREVİNDEN ALINDI


Bomba İddia: Türkiye Varlık Fonu Başkanı Görevinden Alındı
Tarih : 08 Eylül 2017, 08:30
Puan Ver : Bomba İddia: Türkiye Varlık Fonu Başkanı Görevinden Alındı(6/10)2

BloombergHT internet sitesinin haberine göre, Türkiye Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan görevinden alındı, yerine ise vekaleten Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ getirildi.

2016'DA GETİRİLMİŞTİ

Bostan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı görevini yürütürken 2016 yılının kasım ayında Varlık Fonu başkanlığına getirildi.

Bostan, Varlık Fonu yönetiminde Yiğit Bulut, Kerem Alkin gibi isimlerle çalışıyordu. Bu yılın şubat ayında Ziraat Bankası ve Çaykur olmak üzere pek çok kurum fona aktarılmıştı. Ancak fon, strateji belgeleri Bakanlar Kurulu'ndan çıkmadığı için bir türlü faaliyete geçemedi.

BOSTAN KİMDİR?

1971 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Bostan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İngilizce İşletme Yüksek Lisans yaptı. Bostan sırasıyla, Denizbank Kurumsal Bankacılık Yetkilisi, BNP Ak Dresdner Bank Pazarlama Müdürü ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Dresdner Bank AG Türkiye Baştemsilcisi olarak görev alan Bostan, 1 Eylül 2009'da Güneş Sigorta'da Mali İşler Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu. Ardından Vakıf Emeklilik Genel Müdürü oldu. 5 Ağustos 2013 tarihinde SPK tarafından Turkcell Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği'ne atandı. Daha sonra Özelleştirme İdaresi Başkanlığı görevine getirilen Bostan, 3 Kasım 2016'dan bu yana Varlık Fonu Başkanlığı görevinde bulunuyordu. Bostan evli ve iki çocuk babası.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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