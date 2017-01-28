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bomba yüklü araçla yakalanan teröristler: emri...

BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA YAKALANAN TERÖRİSTLER: EMRİ...

Cerablus'ta bomba yüklü araçla birlikte yakalanan 2 terörist, verdikleri ifadede emri PKK'dan aldıklarını belirterek "Cerablus çevrelerinde Türk konvoyu dönerken patlatacaktık" dedi.

Tarih : 28 Ocak 2017, 13:36
Puan Ver : Bomba Yüklü Araçla Yakalanan Teröristler: Emri...(7/10)7


 Karkamış'ın karşısındaki Suriye'nin Cerablus kentinde, Türk askeri konvoyunu bomba yüklü araçla hedef almak isterken yakalanan terör örgütü PKK/PYD üyesi 2 teröristin ifadeleri ortaya çıktı. Aracı kullanan şoför ve bombayı patlatacak teröristlerin eylem talimatını Münbiç'te bulunan PKK/PYD unsurlarından aldıklarını itiraf etti.



"TALİMATI FIRAT VE DİNDAR İSİMLİ PKK'LILARDAN ALDIM"



Yakalanmaları ardından sorgulanan teröristlerden Hüseyin El Hamad, bomba yüklü aracın uzaktan kumanda cihazını Münbiç'ten aldığını belirterek, "Aracı gençler götürecekti. Benim görevim uzaktan kumandayı almaktı. Cerablus çevrelerinde Türk konvoyu dönerken patlatacaktık. Talimatı Fırat ve Dindar isimli PKK'lılardan aldım" dedi.



"TÜRK KONVOYUNUN GEÇTİĞİ CADDELERDE..."



Muhammed el Hayyib isimli ikinci terörist ise, Münbiç'ten bomba yüklü aracı Cerablus'a getirmekle görevli olduğunu belirterek, "Aracı Türk konvoyunun geçtiği caddelerde uzaktan kumanda aracılığıyla patlatacaktık. Bana bu işin talimatını YPG ve PKK'dan 'Dindar' ve 'Fırat' isimli örgüt yöneticileri verdi" diye konuştu.



İşte teröristler birlikte ele geçirilen araç ve bombalar;



 



kaynak:haberler








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