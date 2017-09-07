Henüz 5 yaşında ve çevresinde yaşanan birçok şeyin farkında değil. Yemen'in başkenti Sana'da oturdukları apartmana yapılan hava saldırısı onun ailesini ve sol gözünü aldı.

SOL GÖZÜ TAMAMEN KAPANDI, SAĞ GÖZÜNÜ ELİYLE AÇIYOR

Yemen'in başkenti Sana'da 25 Ağustos'ta bir apartmana yapılan hava saldırısında sol gözü tamamen kapanan, sağ gözünü ise işaret parmağını yarım ay şeklinde kullanarak açabilen Buseyne Erreymi, Yemen meselesinin ikonu oldu.

BUSEYNE'NİN GÖZYAŞLARI DİNMİYOR

Yemenli bir genç olan İzzettin Arif'in Buseyne'nin görüntüsünü sosyal medya hesabında yayınlamasının ardından BBC ve CNN gibi evrensel yayın organları bu haberi paylaştı. Yemen'de bir hastanede tedavi altına alınan Buseyne, geçmiş olsun dileğinde bulunanlar onu neşelendirmek için gitar çalmaya başlayınca gülümsüyor, ardından gözyaşlarına boğuluyor. Buseyne, kendisine verilen boya kalemleriyle anne baba ve kardeşlerini çiziyor.

SOSYAL MEDYADA MİLYONLARCA KULLANICI PAYLAŞTI

Sosyal medyada Twitter hashtag'inde Buseyne'nın bu görüntüsü milyonlarca kullanıcı tarafından aynı poz verilerek paylaşıldı.

Kaynak: haberinburada