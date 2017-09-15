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Bonzai İçen Taksici Kaza Yaptığının Farkına Bile Varmadı, Olay Yerinde Sızdı

BONZAİ İÇEN TAKSİCİ KAZA YAPTIĞININ FARKINA BİLE VARMADI, OLAY YERİNDE SIZDI

İstanbul Eyüp'te bonzai kullandıktan sonra direksiyon başına geçen ticari taksi sürücüsü otobüse çarptı. Uyuşturucunun etkisiyle sürücü, olay yerinde sızdı kaldı.

Tarih : 15 Eylül 2017, 14:30
Puan Ver : Bonzai İçen Taksici Kaza Yaptığının Farkına Bile Varmadı, Olay Yerinde Sızdı(8/10)4

İstanbul Eyüp'te bonzai kullandıktan sonra direksiyon başına geçen ticari taksi sürücüsü kaza yaptı. Bonzai'nin etkisiyle kaza yaptığının farkına bile varmayan sürücünün aracın başında sızması vatandaşlar tarafından kaydedildi.

İddiaya göre, Eyüp'te bir taksi şoförü direksiyon başındayken bonzai kullandı. İnsanların hayatını hiçe sayarak bonzai kullanan ticari taksi sürücüsü yolda seyir halindeyken otobüse çarptı. Uyuşturucu maddenin etkisi altına giren ticari taksi sürücüsü kaza yaptığını bile algılayamadı.

KAZA YERİNDE SIZDI

Kaza sonrası taksiden inen sürücü çarptığı otobüse yaslanarak, kaza yerinde sızdı. Kazayı gören vatandaşlar yardım etmek için geldiği sırada gördükleri karşısında şok oldu. Ticari Taksi sürücüsünün uyuşturucu maddeden dolayı kendinde olmaması ve zaman zaman dengesini kaybetmesi vatandaşlar tarafından kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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