İstanbul Eyüp'te bonzai kullandıktan sonra direksiyon başına geçen ticari taksi sürücüsü kaza yaptı. Bonzai'nin etkisiyle kaza yaptığının farkına bile varmayan sürücünün aracın başında sızması vatandaşlar tarafından kaydedildi.

İddiaya göre, Eyüp'te bir taksi şoförü direksiyon başındayken bonzai kullandı. İnsanların hayatını hiçe sayarak bonzai kullanan ticari taksi sürücüsü yolda seyir halindeyken otobüse çarptı. Uyuşturucu maddenin etkisi altına giren ticari taksi sürücüsü kaza yaptığını bile algılayamadı.

KAZA YERİNDE SIZDI

Kaza sonrası taksiden inen sürücü çarptığı otobüse yaslanarak, kaza yerinde sızdı. Kazayı gören vatandaşlar yardım etmek için geldiği sırada gördükleri karşısında şok oldu. Ticari Taksi sürücüsünün uyuşturucu maddeden dolayı kendinde olmaması ve zaman zaman dengesini kaybetmesi vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kaynak: haberinburada