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Borcunu Yapılandıranlar için 2. Taksit İçin Son 15 Gün

BORCUNU YAPILANDIRANLAR İÇİN 2. TAKSİT İÇİN SON 15 GÜN

Vergi ve prim borcunu yeniden yapılandıranların hak kaybına uğramaması için ilk iki taksiti zamanında ve tam ödemesi gerekiyor. İlk taksitte süre 5 Eylül'de bitti, 2. taksit için son 15 gün kaldı.

Tarih : 18 Eylül 2017, 11:40
Puan Ver : Borcunu Yapılandıranlar İçin 2. Taksit İçin Son 15 Gün(9/10)5

Vergi ve prim borcunu af kapsamında yeniden yapılandıranların hak kaybına uğramaması için ilk iki taksiti zamanında ve tam ödemesi gerekiyor. İlk taksitte süre 5 Eylül'de bitti. İkinci taksit için ise son 15 gün...

27 MİLYAR LİRA GELİR ELDE EDİLDİ

Hükümet son iki yılda üst üste çıkardığı af yasalarıyla hem vatandaşın vergi ve prim borcunu ödemesine imkan tanıdı hem de tahsilatlarını artırdı. Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın verdiği bilgiye göre; son iki yapılandırmada devlet 27 milyar lira gelir elde etti. Yine bu kapsamda yaklaşık 138 milyar lira kamu alacağı yapılandırıldı.

SÜRESİNDE VE TAM ÖDEME

7020 sayılı son af yasası kapsamında borçlarını yapılandırmak için vergi dairelerine veSGK'ya 2 milyondan fazla başvuru geldi. Başvuru kadar borçların taahhüt edilen zamanda ödenmesi çok önemli. Özellikle ilk iki taksit... İlk iki taksit borçları süresinde ve tam ödenmezse, hiç yapılandırılmamış varsayılacak ve baştaki borca geri dönülecek.

2 EKİM EN KRİTİK TARİH

Yapılandırılan vergi borcunun ilk taksiti için son ödeme günü 31 Temmuz olarak belirlenmişti. Araya Kurban Bayramı tatili girince süre 5 Eylül'e uzatılmıştı. İkinci taksidin ise 2 Ekim akşamına kadar ödenmesi şart. Ödemeler, Maliye'nin 'gib.gov.tr' internet sayfasından, anlaşmalı bankalardan veya vergi dairelerinden yapılabiliyor.

BİR ŞARTI DAHA VAR

Hakkın yandığı bir durum daha var. İlk iki taksit eksiksiz ve zamanında ödense dahi bir takvim yılında 2'den fazla taksiti ödemeyen de hakkını kaybediyor. Ayrıca, taksit ödemeleri devam ederken, sigorta primlerini 2 aydan fazla geciktiren ya da eksik ödeyen sigorta borçlusunun da hakkı yanacak. Taksiti 5 liraya kadar eksik yatıranın hak kaybı olmayacak.

HACİZ VARSA NE OLACAK?

Borçtan dolayı, ev, araba, işyeri veya arsası üzerinde haciz olanlar, yapılandırma kapsamında ödeme yaptıkça, bu hacizden kurtulacak. Alınan teminatlar da yapılan ödeme kadar iade edilecek. Peşin ödemeyi seçenler borcun tamamını öderse haciz tümüyle, taksiti seçenler ilk taksiti ödemesi halinde ödenen tutar nispetinde kaldırılacak.

DÖRDÜNCÜ TAKSİT ZAMANI

Geçen yıl çıkarılan af yasası 6736 sayılı yasa olarak biliniyor. Bu yasa kapsamında vergi borçlarının ilk taksidi 30 Kasım 2016'ya kadar ödenecekti. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrası yaşanan sıkıntılar nedeniyle süre ilk iki taksit için 31 Mayıs 2017'ye, üçüncü taksit için 31 Temmuz'a uzatılmıştı. 4'üncü taksit de 2 Ekim'e kadar ödenecek.

İKİDEN FAZLA KAÇIRMA

31 Mayıs'a kadar ilk iki taksidi ödeyenler, 4'üncü taksiti zamanında ödeyemezse yapılandırması bozulmayacak. Çünkü yasa, ilk 2 taksitin zamanında ve tam ödenmesini zorunlu kılıyor. Ama bir takvim yılı içinde ikiden fazla taksit aksatılmamalı. Beşinci taksit ödemesi 30 Kasım'da, altıncı taksit son ödemesi ise 31 Ocak 2018 olacak. (Posta)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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