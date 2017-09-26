BORCUNU YAPILANDIRIP PEŞİN ÖDEYECEKLER İÇİN SON ÖDEME TARİHİ UZATILDI
Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlanarak 7020 sayılı kanun kapsamında peşin ödemeyi tercih eden vatandaşlar için 05.09.2017 olan son ödeme tarihi 02.10.2017 şeklinde uzatıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlanarak 7020 sayılı kanun kapsamında peşin ödemeyi tercih eden vatandaşlar için 05.09.2017 olan son ödeme tarihi 02.10.2017 şeklinde uzatıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, SGK borçlarını 7020 sayılı yasa kapsamında peşin yapılandıran vatandaşlarımızın bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini belirtti.2 EKİM SON GÜN
Uzun açıklamasının devamında, "Bu kapsamda, borçlarını 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırarak peşin ödemeyi tercih eden borçlularımızın, peşin ödemeleri gereken tutarları geç ödeme zammı ile birlikte 02.10.2017 tarihine kadar ödemeleri halinde, 7020 sayılı Kanunla getirilen yapılandırma haklarından faydalanacaklardır. SGK borçlarını yapılandıran vatandaşlarımızın bu fırsatı kaçırmayarak, en geç 02.10.2017 tarihine kadar hatta son günü beklemeden borçlarını ödemeleri önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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