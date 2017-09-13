BORSA İPHONE'LARI BEĞENMEDİ, APPLE HİSSELERİ DÜŞTÜ!
S&P 500 endeksi Salı gününün ikinci yarısını rekor seviyede kapattı. Apple Inc, yeni iPhone modellerini açıkladıktan hemen sonra hisseler düşmeye başladı.
TANITIMIN ARDINDAN HİSSELER DÜŞTÜ
Bir önceki günü 161.50 dolardan kapatan Apple hisseleri gün içinde 163.96 dolara kadar yükseldikten sonra lansmanın hemen ardından 158.77 dolara kadar indi.
APPLE HİSSELERİ GÜNÜ EKSİDE KAPATTI
Daha sonra tekrar toparlanma çabalarına girse de Apple hisselerinde günlük kayıp yüzde 0.46 oldu.
Apple, yeni iPhone modellerini büyük ses getiren bir lansmanla tanıtmış ve günün en çok konuşulan markası olmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
- Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
- Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
- Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
- Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar