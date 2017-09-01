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Borsada 20 Yılın En Uzun Soluklu Yükselişi

BORSADA 20 YILIN EN UZUN SOLUKLU YÜKSELİŞİ

BIST 100 endeksi, 2016 yılının aralık ayında başladığı yükselişi bugüne kadar devam ettirerek, üst üste 9 ay yatırımcısına kazandırdı. Endeks böylece son 20 yılın en uzun soluklu yükselişine ulaştı.

Tarih : 01 Eylül 2017, 15:10
Puan Ver : Borsada 20 Yılın En Uzun Soluklu Yükselişi(9/10)5

BIST 100 endeksi, 2016 yılının aralık ayında başladığı yükseliş rallisini bugüne kadar devam ettirerek, üst üste 9 ay yatırımcısına kazandırdı ve böylece son 20 yılın en uzun soluklu yükselişini gerçekleştirdi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin bu dönemdeki ortalama getirisi, alternatif yatırım araçları ve başlıca dünya borsalarına açık ara fark atarak yüzde 49'a ulaştı.

1997 YILINI GERİDE BIRAKTI

Daha önce 1997 yılının mayıs ayında başlayıp 1998 yılının ocak ayına kadar devam eden 9 aylık yükseliş rallisinde yüzde 149 kazandıran borsa, aylık yükseliş serisini 1998 yılının şubat ayında, yüzde 7,8'lik düşüşle sonlandırmıştı.

9 AYDIR YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

2016 yılının kasım ayını 73.995 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, 9 aydır yükselişine devam etti ve bu dönemde tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu 110.531 puana, günlük kapanış rekorunu 110.423 puana, haftalık ve aylık kapanış rekorlarını da 110.010 puana taşıdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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