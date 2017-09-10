BOŞANDIĞI EŞİYLE BARIŞMAK İSTEDİ, ENGEL OLAN KAYINPEDERİNİ VURDU!
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi, boşandığı eşi ile yeniden birleşmesine izin vermeyen eski kayınpederini silahla ağır yaraladı.
Boşandığı eşiyle barışmak için gitti, eski kayınpederini vurdu.
ESKİ KAYINPEDERİNİ SİLAHLA VURDU
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir kişi, boşandığı eşi ile yeniden birleşmesine izin vermeyen eski kayınpederini silahla ağır yaraladı.
YARALI, HASTANEYE KALDIRILDI
Yüzü ve göğsünden ağır yaralanan kayınpeder Nizamettin Çelik, 112 Acil Servis ekiplerince önce Vezirköprü Devlet Hastanesi, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
SALDIRGAN ESKİ DAMAT KAÇTI
Polis ekipleri, olay yerine geldiği otomobille kaçan zanlıyı arıyor.
KIZININ ESKİ EŞİYLE BARIŞMASINI İSTEMİYORDU
Zanlının, bir süre önce boşandığı eşi ile konuşmaya gittiği, Çelik'in ise ayrılan çiftin barışmalarını istemediği öne sürüldü.
Kaynak: haberinburada
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