Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

Boşanmak İsteyen Çiftler İçin Yazılı Sınav Şartı Getirildi

BOŞANMAK İSTEYEN ÇİFTLER İÇİN YAZILI SINAV ŞARTI GETİRİLDİ

Çin'de boşanmak isteyen çiftlerin, "Boşanma Sınavı"ndan başarısız olmaları gerekiyor. Aksi takdirde mahkeme, yüksek puan alan çiftleri boşamıyor.

Tarih : 22 Eylül 2017, 17:50
Puan Ver : Boşanmak İsteyen Çiftler İçin Yazılı Sınav Şartı Getirildi(8/10)4

Çin'de çiftler boşanmak için "Boşanma Sınavı"nından düşük puan almak zorunda.

İLGİNÇ UYGULAMA YÜRÜRLÜKTE

Çin'de bir mahkeme, boşanmak için başvuru yapan çiftlerin evliliklerinin bitirmeye hazır olup olmadıklarını çiftleri sınavdan geçirme uygulaması başlattı.

YETERLİ PUANI ALAMAMALARI GEREKİYOR

Çiftler boşanmadan önce mahkeme tarafından kendilerine evlilik ile ilgili bir sınva kağıdı veriyor sınava giren çiftler yeteri kadar puan almayınca mahkmeme çiftleri boşuyor.

SORUYU BİLEN BOŞANAMIYOR

Sınavda eşlerinin en sevdikleri yemeklerden kayınlarının doğum gününe kadar değişik sorular bulunuyor.

60'IN ALTINDA PUAN ALMAK ŞART

Sichuan eylatinde bulunan mahkeme ilk olarak otuzlu yaşlarda mahkemeye başvuran bir çifti sınavdan geçirdi koca 80 puan kadın 86 alınca mahkeme çiftin boşanma başvurusunu reddetti. Mahkeme, çiftleri boşamak için çiftlerin sınvadan 60 puan altında puan almaları şartını koşuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Boşanmak  İsteyen  Çiftler  İçin  Yazılı  Sınav  Şartı  Getirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER