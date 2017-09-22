BOŞANMAK İSTEYEN ÇİFTLER İÇİN YAZILI SINAV ŞARTI GETİRİLDİ
Çin'de boşanmak isteyen çiftlerin, "Boşanma Sınavı"ndan başarısız olmaları gerekiyor. Aksi takdirde mahkeme, yüksek puan alan çiftleri boşamıyor.
Çin'de çiftler boşanmak için "Boşanma Sınavı"nından düşük puan almak zorunda.
İLGİNÇ UYGULAMA YÜRÜRLÜKTE
Çin'de bir mahkeme, boşanmak için başvuru yapan çiftlerin evliliklerinin bitirmeye hazır olup olmadıklarını çiftleri sınavdan geçirme uygulaması başlattı.
YETERLİ PUANI ALAMAMALARI GEREKİYOR
Çiftler boşanmadan önce mahkeme tarafından kendilerine evlilik ile ilgili bir sınva kağıdı veriyor sınava giren çiftler yeteri kadar puan almayınca mahkmeme çiftleri boşuyor.
SORUYU BİLEN BOŞANAMIYOR
Sınavda eşlerinin en sevdikleri yemeklerden kayınlarının doğum gününe kadar değişik sorular bulunuyor.
60'IN ALTINDA PUAN ALMAK ŞART
Sichuan eylatinde bulunan mahkeme ilk olarak otuzlu yaşlarda mahkemeye başvuran bir çifti sınavdan geçirdi koca 80 puan kadın 86 alınca mahkeme çiftin boşanma başvurusunu reddetti. Mahkeme, çiftleri boşamak için çiftlerin sınvadan 60 puan altında puan almaları şartını koşuyor.
Kaynak: haberinburada
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