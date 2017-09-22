Çin'de çiftler boşanmak için "Boşanma Sınavı"nından düşük puan almak zorunda.

İLGİNÇ UYGULAMA YÜRÜRLÜKTE

Çin'de bir mahkeme, boşanmak için başvuru yapan çiftlerin evliliklerinin bitirmeye hazır olup olmadıklarını çiftleri sınavdan geçirme uygulaması başlattı.

YETERLİ PUANI ALAMAMALARI GEREKİYOR

Çiftler boşanmadan önce mahkeme tarafından kendilerine evlilik ile ilgili bir sınva kağıdı veriyor sınava giren çiftler yeteri kadar puan almayınca mahkmeme çiftleri boşuyor.

SORUYU BİLEN BOŞANAMIYOR

Sınavda eşlerinin en sevdikleri yemeklerden kayınlarının doğum gününe kadar değişik sorular bulunuyor.

60'IN ALTINDA PUAN ALMAK ŞART

Sichuan eylatinde bulunan mahkeme ilk olarak otuzlu yaşlarda mahkemeye başvuran bir çifti sınavdan geçirdi koca 80 puan kadın 86 alınca mahkeme çiftin boşanma başvurusunu reddetti. Mahkeme, çiftleri boşamak için çiftlerin sınvadan 60 puan altında puan almaları şartını koşuyor.

Kaynak: haberinburada