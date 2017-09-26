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BOŞTA KALAN YILMAZ VURAL, BAŞKANA MEKTUP YAZDI


Boşta kalan Yılmaz Vural, başkana mektup yazdı
Tarih : 26 Eylül 2017, 11:00
Puan Ver : Boşta Kalan Yılmaz Vural, Başkana Mektup Yazdı(5/10)1

Türk futbolunun en ünlü ve en renkli teknik adamları arasında yer alan tecrübeli isim Yılmaz Vural ve Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'yla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber61 sitesinde yer alan iddiaya göre, şu an herhangi bir takımda görev yapmayan Yılmaz Vural, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'ya bir mektup yazmış. İddianın yer aldığı yazıda, Muharrem Usta'nın böyle bir mektup olmadığını ifade ettiği ancak Yılmaz Vural'a yakın kaynakların ise mektubun varlığını doğruladığı belirtiliyor.

NE YAZDIĞINI KİMSE BİLMİYOR

Alanyaspor karşısında 3-0'dan 4-3'lük yenilginin ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın takımdaki geleceği şiddetli bir şekilde tartışıldığı dönemde, eğer ki böyle bir mektup var ise bu mektupta Yılmaz Vural, Muharrem Usta'ya hangi konuda yazdığı büyük merak konusu olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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