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BOTAŞ ile Ortak Teşebbüse Gazprom'dan Onay

BOTAŞ İLE ORTAK TEŞEBBÜSE GAZPROM'DAN ONAY

Rus enerji şirketi Gazprom, BOTAŞ ile ortak teşebbüs kurulmasını onayladı.

Tarih : 26 Eylül 2017, 10:30
Puan Ver : Botaş İle Ortak Teşebbüse Gazprom'dan Onay(5/10)1

Rus enerji şirketi Gazprom, Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile ortak teşebbüs kurulmasını onayladı. Gazprom'dan yapılan açıklamada, Türk Akımı projesinin kara kısmının inşasına yönelik BOTAŞ ile ortak teşebbüsün kurulmasının, şirketin yönetim kurulunca uygun bulunduğu belirtildi.

HİSSELERİ DE SATIN ALACAK

Gazprom Yönetim Kurulu'nun ayrıca, Türk Akımı Gaz Taşıma Anonim Şirketi'ne ait 50 hissenin de hisse başına bin lira değerle satın alınmasını onayladığı da kaydedildi.

İstanbul'da geçen yıl ekim ayında imzalanan Türk Akımı anlaşması ile her biri yılda 15,75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki doğalgaz boru hattının inşası planlanıyor. Projenin ilk hattı için şu ana kadar yaklaşık 300 kilometrelik boru hattının inşası tamamlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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