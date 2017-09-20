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BOTAŞ, Katar Gaz ile LNG Anlaşması İmzaladı

BOTAŞ, KATAR GAZ İLE LNG ANLAŞMASI İMZALADI

Katar Gaz Şirketi ile BOTAŞ 3 yıllık sıvılaştırılmış doğalgaz ticareti anlaşması imzaladı.

Tarih : 20 Eylül 2017, 15:30
Puan Ver : Botaş, Katar Gaz İle Lng Anlaşması İmzaladı(10/10)6

Katar Gaz Şirketi (Qatargas) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket anlaşma kapsamında, Türkiye'ye 3 yıl boyunca yılda 1,5 milyon ton LNG sevk edecek.

EGEGAZ, MARMARA VE ETKİ LNG TERMİNALLERİNE GÖNDERİLECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Qatargas Üst Yöneticisi Halid bin Halife Al Sani, anlaşmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "BOTAŞ, LNG endüstrisinde derin uzmanlığa sahip değerli bir müşteri. Kendileriyle olan ilişkimiz spot kargo tedarikinden orta vadeli anlaşmalara kadar ilerledi ve uzun yıllar BOTAŞ'a güvenilir, temiz enerji sağlamayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Anlaşma kapsamında Türkiye'ye gönderilecek LNG, Egegaz, Marmara ve Etki LNG terminallerine iletilebilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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