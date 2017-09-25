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Böyle düğün görülmedi! Gelin elf, damat Game of Thrones kralı oldu

BÖYLE DÜĞÜN GÖRÜLMEDİ! GELİN ELF, DAMAT GAME OF THRONES KRALI OLDU

Hintli çift, düğünlerini Game of Thrones ve Yüzüklerin Efendisi'ne göre dizayn ederek konukları şaşırttı.

Tarih : 25 Eylül 2017, 18:50
Puan Ver : Böyle Düğün Görülmedi! Gelin Elf, Damat Game Of Thrones Kralı Oldu(9/10)5

Game of Thrones ve Yüzüklerin Efendisi hayranı Hintli çift düğünlerinde elf ve kral oldu.

DÜĞÜN İÇİN 40 BİN TL HARCADILAR

Game of Thrones ve Yüzüklerin Efendisi filmlerinin tutkunu olan çift 28 yaşındaki Rekhaza Panji Riawan ve eşi Sista Mauli Wulandari 10,000 pound harcayarak düğünlerinin her iki filmin romanından esinlenerek yaptılar.

DAVETLİLERE DE KOSTÜM GİYDİRİLDİ

Planı bir yıl süren düğünde 600 davetliden Game of Thrones ve Yüzüklerin efendisi filmlerinde oynayan oyuncuların giydiği kostümlerden giymeleri istrendi.

Düğün organizasyoncusu, gelin ve damadın hiçbir masraftan kaçınmadığını ve böyle bir düğünün İngiltere'de yapılması halinde çok daha pahalıya mal olabailceğini söyledi.

DAMAT KRAL, GELİN ELF

Gelinin Yüzüklerin Efendisi'nden, damadın ise Game of Thrones'tan esinlendiği düğünde, gelin elf olurken damat kral Joffrey Baratheon oldu.

Düğüne ait diğer görüntüler ise şöyle;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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