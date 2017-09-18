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Boynu Kesilen Küçük Çocuk, Evinden 800 Metre Uzakta Yeğeni Tarafından Bulunmuş

BOYNU KESİLEN KÜÇÜK ÇOCUK, EVİNDEN 800 METRE UZAKTA YEĞENİ TARAFINDAN BULUNMUŞ

Kocaeli'de boynu kesilen 6 yaşındaki çocuğun, evinden 800 metre uzakta, yeğeni tarafından bulunduğu ortaya çıktı.

Tarih : 18 Eylül 2017, 14:00
Puan Ver : Boynu Kesilen Küçük Çocuk, Evinden 800 Metre Uzakta Yeğeni Tarafından Bulunmuş(9/10)5

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, boynu kesik olarak bulunan 6 yaşındaki çocuğun sabah saatlerinde oyun oynamak için evden çıktığı, dönmeyince ailesi tarafından arandığı ve komşuları tarafından evden 800 metre ilerde yaralı olarak bulunduğu öğrenildi.

BOYNU KESİLMİŞ HALDE BULUNMUŞTU

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Maşukiye'de dün meydana gelen olayda 6 yaşındaki A.K., yoldan geçen vatandaşlar tarafından boynu kesik ve vücudunda morluklar oluşmuş halde bulunmuştu. Vatandaşlar durumu önce baba Zeynel K.'ye daha sona ise 112 Acil Sağlık ekiplerine ve küçük çocuğun ailesine haber verdiler. İhbar sonrası olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansa alınan baygın haldeki çocuk, ambulansla Kocaeli Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

KÜÇÜK ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA

İlk olarak boynundaki derin kesiği dikilen A.K., daha sonra yoğun bakımda tedavi altına alındı. Uyutulduğu öğrenilen çocuğun vücudundaki kesik ve darp izlerinin incelenmesinin ardından ise polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

EVİNDEN 800 METRE UZAKLIKTA BULUNMUŞ

Olay hakkında bilgi veren ancak kameralara konuşmak istemediğini söyleyen baba Zeynel K. ise oğlunun durumunun iyiye gittiğini söyledi. Dün sabah saatlerinde A.K.'nin oyun oynamak için Çınarlı Mahallesi Muz Sokak'taki evden çıktığı ve arkadaşları ile her zaman oyun oynadıkları yere gittiğini söyledi. Öğlen saatlerinde çocuklarının eve dönmemesi sonrasında meraklandıklarını ifade eden baba, yakınları ile birlikte arama yaptıklarını ancak bir sonuca varamadıklarını belirtti. Baba Zeynel K., öğlen 13.30 gibi evden 800 metre ilerde Gardenya Sokak sonundaki bir evin bahçesinde yeğeni tarafından A.K.'nin bulunduğu bilgisini alarak hastaneye gittiğini anlattı. Baba Zeynel K., hastanede bekleyişini sürdürüyor.Tedavi altındaki 6 yaşındaki çocuğun evinde ise üzgün bekleyiş sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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