Rusya'da trafik esnasında görüntülenen ve bir motosikletin yan koltuğunda oturup zurna çalan boz ayıyı görenler kameraya çekmeden edemedi.

Motorsikletin üzerindeki ayıyı görenler trafiği bırakıp ayıyı videoya çekti.

AYI, MOTOSİKLETLE TRAFİĞE ÇIKTI

Rusya'da motorsikletli bir grubun en önünde giden ve bir başka motorsikletin yan koltuğunda oturan ayı, kırmızı ışığın yandığı bir sırada trafiğin tam ortasında görüntülendi. Ayıyı görenler önce şaşırdı sonra güldü.

ZURNA ÇALIP, ŞOV YAPTI

Eğitimli ayının zurna çaldığını görenler ayıyı izlemeye koyuldu. Trafiğin ortasında gösteri yapan ayı yoğun ilgi gördü.

Kaynak: haberinburada