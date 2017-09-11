Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan hakkında ABD'de verilen tutuklama kararı ve Rıza Sarraf'ın tahliye edildiği iddialarıyla ilgili sorulan soruya cevap verdi.

ABD yargısının FETÖ'nün verdiği belgelerle hareket ettiğini söyleyen Bozdağ, "17-25 aralık sürecinde FETÖ'nün yargı yoluyla yapmak istediği ama başaramadığı darbe teşebbüsünün, ABD yargısını kullanmak suretiyle tekrarından başka bir şey değildir. " dedi.

"DARBE TEŞEBBÜSÜNÜN TEKRARI"

İşte Bozdağ'ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamadan ilgili bölüm:

Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerin hepsi ulusal ve uluslararası hukuka uygundur. Buna aykırı bir işlem yapılmamıştır. Böyle bir işlem yapılması asla mümkün değildir. Türkiye'nin yaptığı bütün ticari işlemler uluslararası hukuk çerçevesinde yapılmaktadır. Suç olan bir iş de yoktur. Peki ABD'de Rıza Sarraf üzerinden yapılmak istenen şimdi de sayın bakanımızın isminin karıştırıldığı hadise nedir derseniz, 17-25 aralık sürecinde FETÖ'nün yargı yoluyla yapmak istediği ama başaramadığı darbe teşebbüsünün, ABD yargısını kullanmak suretiyle tekrarından başka bir şey değildir.

Terör örgütü, sahte delillerle Türkiye'nin iktidarına karşı, örgüt mensupları eliyle bir hukuk darbesinde teşebbüs etmiştir. Daha sonra savcılık soruşturmasını yapmış ve değerlendirerek hukuka aykırı olan bütün işlemleri değerlendirerek takipsizlik kararı vermiştir. Türkiye araştırma komisyonu bulmuş ve yüce divana sevk etmeme kararı vermiş ve genel kurulda bu kararı onaylamıştır. Türkiye bu iftiraları, kumpas olmasına rağmen es geçmemiş hem yargı hem de TBMM değerlendirmiştir.

"FBI BU BİLGİLERİ KİMDEN ALDI"

Bugün hiç kimsede 17-25 Aralık'ın bir kumpas olduğu konusunda tereddüt sahibi değildir, çok net. Ve New York Bölge Eyalet Başsavcısı, daha önceki savcı Bharara, elinde olan bütün o belgeler, belge değil de kağıt parçası diyelim. FETÖ tarafından iletilmiştir. FBI'dan aldığını söyledi. Türkiye'deki FBI yetkilisi doğruladı onu. FBI yetkilisi bu bilgileri kimden aldı? Nasıl doğruladı.

Şimdi işin garibi FETÖ Türkiye'de ağırladığı ve Türkiye aleyhine 17-25 Aralık'taki argümanlarını dillendirdiği kişi Rıza Sarraf dosyası ve sayın bakanımızla ilgili dosyada yargılama yapıp karar verecek hakim. Buyurun bunun kararını siz verin.

"KİRLİ BİR OYUN"

Sayın Zafer Çağlayan Türkiye Cumhuriyeti devletinin ekonomi bakanı olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarını korumakla görevlidir. Sayın bakan bu dönemde, Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarını korumuştur. Bunu yaparken de yasalara uygun bir şekilde görevini yapmıştır. Burada çok farklı bir şey var. Hep beraber görüyoruz. Kirli bir oyunun parçası bu.

Bakın iddianamede de çok ilginç bir ifade geçiyor. Savcının eline verilen bilgiler üzerinden gittiğini gösteriyor. Bilgisayarda oynarken bazı kısımları unutmuş belli ki. Zafer Çağlayan Türk parlamentosunda görev mi yapıyor? Yok. Bilgisayar üzerinde kendilerine sunulan belgeler üzerinden oynama yapıldığını gösteriyor. Kim verdi bunları? FETÖ'cüler verdi, onlar da kullanıyor. Bu fevkalade hukuk devleti bakımından kabul edilemez durumdur.

Kaynak: haberinburada