Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!
Japonya'da Sanal Para Müzik Grubu Kuruldu
Whatsapp'ta Grup Kuran İşçileri İşten Atan Patrona Yargıtay Dur Dedi
Beşiktaş Yeni Kampanyasını Tanıttı: Gel, Gel. Kim Olursan Gel!
Beşiktaş, Denys Boyko'yu Belçika Ekibi Club Brugge'e Kiraladı
Fakıbaba'dan Gözdağı: Desteklerde Usulsüzlük Yapanı Savcılığa Veririm
Erdoğan: 1,5 Milyar Dolarlık Dev Tesis, 2 Bin 200 Kişiye İstihdam Sağlayacak
Altında 110 Liralık Boncuk Taş Oyunu
Balona Rövaşata Atan Adama Rakip Geldi! Judocu Dayı Fenomen Oldu
İşsizlik Fonu Geçen Yıl 13,5 Milyar Lira Büyüdü
Kanal İstanbul'da Detaylar Belli Olur Olmaz İlk Kazma Vuruldu
Barcelona Teknik Direktörü Valverde: Burada Oynamak Zor
Olay Yorum: Başarılı Olamazsa Gideceği Takım 'survivor Ünlüler' Olur
Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak

BOZDAĞ'DAN MERKEL'E SERT TEPKİ: SEN ONU BİR DE BİZE SOR!


Bozdağ'dan Merkel'e Sert Tepki: Sen Onu Bir de Bize Sor!
Tarih : 11 Eylül 2017, 19:40
Puan Ver : Bozdağ'dan Merkel'e Sert Tepki: Sen Onu Bir De Bize Sor!(10/10)6

Türkiye'nin Almanya'ya seyahat edecek olan vatandaşlarına "temkinli ve dikkatli" olma çağrısı yapması Almanya'da büyük yankı uyandırmış, Almanya Başbakanı Merkel "Biz bir hukuk devletiyiz, seyahat engeli konamaz" diyerek tepki göstermişti.

Merkel'in açıklamasına cevap veren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"ALMANYA'YI BİR DE BİZE SOR

Merkel, Almanya'nın nasıl olduğunu bir de Almanya'daki Türklere, Müslümanlara ve bize sorsun. Türkiye'de sırf gazetecilik yaptığı için kimse suçlanmamış ve tutuklanmamıştır. Türkiye'de terör örgütüne destek vermesi halinde hiç kimse arasında ayrım yapılmaz, adaletin gereğini yapar.

"ALMANYA TERÖRE DESTEK VERİYOR"

Ama Almanya teröre destek verenlere kol kanat geriyor. Bugün Almanya'da PKK, DHKP-C, FETÖ serbest. Serbestten de öte himaye görüyor. Bu teröristlere her şey serbest, ama Türkiye Cumhurbaşkanı'na Almanya yasak. Hangi düşünce özgürlüğünden bahsediyorsunuz? Ben gitmek istedim, toplantıma izin vermediler. Diğer bakan arkadaşlarım istedi izin vermediler.

"TÜRKLERE SALDIRANLARI YAKALAMIYORLAR BİLE"

Türk, düşmanlığına, Müslüman düşmanlığına her türlü özgürlük var, ancak bize özgürlük yok. Vatandaşlarımızın her yıl onlarca camisi kundaklanıyor. Merkel'e sordum, "bunlar neden yargılanmıyor" diye. Bunlar yakalanmıyor bile. Solingen'le ilgili, NSU davasıyla ilgili ne yapıldı. Almanya'da adalet sadece Alman doğan Alman vatandaşlarına.

Almanya'da eğer Türkseniz daha havalimanında size ayrımcılık başlıyor. Size Türk olduğunuzu her bir zerrenizle hissettiriyorlar. Eşitlik varsa, başka ülke vatandaşına yaptığın muameleyi neden Türklere de yapmıyorsun?

Seçim nedeniyle de Türkiye'ye saldırma konusunda bir yarış var.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bozdağ  Dan  Merkel  E  Sert  Tepki  Sen  Onu  Bir  De  Bize  
Sor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER