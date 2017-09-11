Türkiye'nin Almanya'ya seyahat edecek olan vatandaşlarına "temkinli ve dikkatli" olma çağrısı yapması Almanya'da büyük yankı uyandırmış, Almanya Başbakanı Merkel "Biz bir hukuk devletiyiz, seyahat engeli konamaz" diyerek tepki göstermişti.

Merkel'in açıklamasına cevap veren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"ALMANYA'YI BİR DE BİZE SOR

Merkel, Almanya'nın nasıl olduğunu bir de Almanya'daki Türklere, Müslümanlara ve bize sorsun. Türkiye'de sırf gazetecilik yaptığı için kimse suçlanmamış ve tutuklanmamıştır. Türkiye'de terör örgütüne destek vermesi halinde hiç kimse arasında ayrım yapılmaz, adaletin gereğini yapar.

"ALMANYA TERÖRE DESTEK VERİYOR"

Ama Almanya teröre destek verenlere kol kanat geriyor. Bugün Almanya'da PKK, DHKP-C, FETÖ serbest. Serbestten de öte himaye görüyor. Bu teröristlere her şey serbest, ama Türkiye Cumhurbaşkanı'na Almanya yasak. Hangi düşünce özgürlüğünden bahsediyorsunuz? Ben gitmek istedim, toplantıma izin vermediler. Diğer bakan arkadaşlarım istedi izin vermediler.

"TÜRKLERE SALDIRANLARI YAKALAMIYORLAR BİLE"

Türk, düşmanlığına, Müslüman düşmanlığına her türlü özgürlük var, ancak bize özgürlük yok. Vatandaşlarımızın her yıl onlarca camisi kundaklanıyor. Merkel'e sordum, "bunlar neden yargılanmıyor" diye. Bunlar yakalanmıyor bile. Solingen'le ilgili, NSU davasıyla ilgili ne yapıldı. Almanya'da adalet sadece Alman doğan Alman vatandaşlarına.

Almanya'da eğer Türkseniz daha havalimanında size ayrımcılık başlıyor. Size Türk olduğunuzu her bir zerrenizle hissettiriyorlar. Eşitlik varsa, başka ülke vatandaşına yaptığın muameleyi neden Türklere de yapmıyorsun?

Seçim nedeniyle de Türkiye'ye saldırma konusunda bir yarış var.

Kaynak: haberinburada