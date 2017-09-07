Amerika'nın New Mexico eyaletinde, eski kimya öğretmeni John W. Gose uyuşturucu yapma suçuyla yakalandı. 4 yıla mahkum edildi.

ÖĞRETMENLİĞİ UYUŞTURUCU YAPMAK İÇİN BIRAKTI

Lisede kimya öğretmeni olarak çalışan John W. Gose uyuşturucu yapmak için işini bıraktı. Eski kimya öğretmeninin uyuşturucu yapmak için bir araç aldığını ve yapım sürecini o aracın içinde tamamladığı öğrenildi. Rutin trafikte giderken uyuşturucu ürettiğini söyleyen Gose için 9 yıl Hapis istendi.

4 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahekeme bu kararı bozarak Gose'a 4 yıl hapis, 5 yıl da toplum hizmeti cezası verdi. Gose sadece uyuşturucu yapmaktan değil aynı zamanda trafik kurallarına uymamaktan da yargılandı. 19 Temmuz günü Gose, hapse gönderildi.

EVİNİ KİMYA MALZEMELERİYLE DOLDURMUŞ

Uyuşturucuyu kendi aracında üreten Gose, trafikte üretmeye devam ettiği öğrenildi.Evinde ise daha fazla kimyasal malzemelerin olduğu ortaya çıktı.

DİZİDEN Mİ ÖZENDİ?

Hikayesini herkes ünlü Amerikan dizisi "Breaking Bad"e benzetti. Dizide de aynı şekilde bir kimya öğretmeni, daha çok para kazanabilmek için kimya bilgisini uyuşturucu yapmak için kullanıyordu. Ancak Gose diziyle ilgili bir açıklamada bulunmadı

Kaynak: haberinburada