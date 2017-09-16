Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Ribas, Brezilya Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Bolivya ve Şili ile yapacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.

Sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdıktan sonra ülkesinin Flamengo takımıyla sözleşme imzalayan Diego Ribas, Brezilya Milli Takımı'ndan yeniden davet aldı.

Brezilya Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, milli takımın 5 Ekim'de deplasmanda Bolivya ve 11 Ekim'de sahasında Şili ile yapacağı eleme maçlarının kadrosunda 32 yaşındaki Diego Ribas da kendisine yer buldu.

GIULIANO KADROYA GİREMEDİ

Kolombiya ile oynanan son maç öncesi aday kadroya davet edilen Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Giuliano ise milli takıma bu kez çağrılmadı.

Teknik direktör Tite tarafından belirlenen 24 kişilik kadro şu şekilde:

KALECİLER:

Alisson (Roma), Cassio (Corinthians), Ederson (Manchester City)

DEFANS:

Marquinhos, Dani Alves, Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Miranda (Inter), Danilo (Manchester City), Filipe Luis (Atletico Madrid), Marcelo (Real Madrid), Jemerson (Monaco)

ORTA SAHA:

Casemiro (Real Madrid), Diego Ribas (Flamengo), Fernandinho (Manchester City), Paulinho (Barcelona), Philippe Coutinho (Liverpool), Renato Augusto (Beijing Guoan), Willian (Chelsea), Arthur (Gremio), Fred (Shakhtar Donetsk)

FORVET:

Neymar (Paris Saint-Germain), Diego Tardelli (Shandong Luneng), Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool)

Kaynak: haberinburada