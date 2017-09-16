BREZİLYA MİLLİ TAKIMI TEKNİK DİREKTÖRÜ, FENERBAHÇELİ GİULİANO'YU KADROYA ALMADI
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Ribas, Brezilya Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Bolivya ve Şili ile yapacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.
Sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdıktan sonra ülkesinin Flamengo takımıyla sözleşme imzalayan Diego Ribas, Brezilya Milli Takımı'ndan yeniden davet aldı.
Brezilya Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, milli takımın 5 Ekim'de deplasmanda Bolivya ve 11 Ekim'de sahasında Şili ile yapacağı eleme maçlarının kadrosunda 32 yaşındaki Diego Ribas da kendisine yer buldu.
GIULIANO KADROYA GİREMEDİ
Kolombiya ile oynanan son maç öncesi aday kadroya davet edilen Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Giuliano ise milli takıma bu kez çağrılmadı.
Teknik direktör Tite tarafından belirlenen 24 kişilik kadro şu şekilde:
KALECİLER:
Alisson (Roma), Cassio (Corinthians), Ederson (Manchester City)
DEFANS:
Marquinhos, Dani Alves, Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Miranda (Inter), Danilo (Manchester City), Filipe Luis (Atletico Madrid), Marcelo (Real Madrid), Jemerson (Monaco)
ORTA SAHA:
Casemiro (Real Madrid), Diego Ribas (Flamengo), Fernandinho (Manchester City), Paulinho (Barcelona), Philippe Coutinho (Liverpool), Renato Augusto (Beijing Guoan), Willian (Chelsea), Arthur (Gremio), Fred (Shakhtar Donetsk)
FORVET:
Neymar (Paris Saint-Germain), Diego Tardelli (Shandong Luneng), Gabriel Jesus (Manchester City), Roberto Firmino (Liverpool)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar