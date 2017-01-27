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brezilyalı mahkûmlar birbirini yemiş

BREZİLYALI MAHKûMLAR BİRBİRİNİ YEMİŞ

Brezilya'da Alcacuz Hapishanesi'nde çıkan olaylar sonrası korkunç bir detay ortaya çıktı. Çekilen bir videoda mahkumlarIN rakip çete üyesini öldürüp yediği görüldü.

Tarih : 27 Ocak 2017, 09:26
Puan Ver : Brezilyalı MahkûMlar Birbirini Yemiş(10/10)11


Brezilya'da hapishanelerde yılın başından bu yana devam eden şiddet olaylarına kan donduran bir tane daha eklendi. Habertürk'ün haberine göre Natal kentindeki Alcacuz Hapishanesi'nde çekilen bir videoda, mahkumların rakip çete üyesini öldürüp uzuvlarını ızgara yapıp yediği görüldü.



Alcacuz'da 10 gün önce çıkan ayaklanmada 26 mahkum ölmüş, çok sayıda mahkumun cesedi, kafaları kesilmiş halde bulunmuştu.

Dünyada cezaevindeki mahkûm sayısının en yüksek olduğu ülke, Brezilya.



Brezilya Adalet Bakanlığı, ülkede 600 binden fazla mahkûm olduğunu söylüyor. Brezilya'daki bu tür kalabalık hapishanelerin çeteler tarafından yönetildiği bildiriliyor.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Brezilyalı  MahkûMlar  Birbirini  Yemiş    haber

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