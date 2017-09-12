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BU AYRINTI İLK DEFA ORTAYA ÇIKTI: 80 DARBESİNDE ERDOĞAN, SAKALI YÜZÜNDEN İSTİFAYA ZORLANMIŞ


Bu Ayrıntı İlk Defa Ortaya Çıktı: 80 Darbesinde Erdoğan, Sakalı Yüzünden İstifaya Zorlanmış
Tarih : 12 Eylül 2017, 20:50
Puan Ver : Bu Ayrıntı İlk Defa Ortaya Çıktı: 80 Darbesinde Erdoğan, Sakalı Yüzünden İstifaya Zorlanmış(8/10)4

İETT Genel Müdürlüğü'nde Foto Film Operatörü olarak görev yapan Rizeli araştırmacı- yazar Fatih Sultan Kar, 1960 ve 1980 ihtilal ve darbelerinin Rizeli mağdurları ve yaşadıklarını kitaplaştırmak için çalışma başlattı.

"DARBE ERDOĞAN'IN FUTBOL HAYATINI BİTİRDİ"

Taslak halinde olan kitapta, '80 Darbesi Erdoğan'ın futbol hayatını bitirdi' başlığı ile bir bölüm de yer alıyor. Kitapta, 1980 darbesi sırasında, İETT yönetime el koyan darbeci Albay'ın, İETT'de çalışanı ve aynı zamanda takımda futbol oynayan Recep Tayyip Erdoğan'a sakallı hali nedeniyle baskı kurduğu belirtiliyor.

"YA SAKALINI KESERSİN YA GİDERSİN"

Darbeci Albay'ın Erdoğan'a "Ya sakalını kesirsin ya da takımdan ve kurumdan gidersin" dayatması yaptığı anlatılan kitapta, bunu kabul etmeyen Erdoğan'ın da takımdan ve kurumdan ayrıldığına yer veriliyor.

İŞTE ERDOĞAN'IN İSTİFA DİLEKÇESİ

Erdoğan'ın istifa dilekçesinde ise 'Özel bir şirkette iş bulduğum için ayrılıyorum' ifadelerine yer verdiği kitapta dilekçenin de örneği yer aldı. Kitabın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili son bölümünde, sakalı nedeniyle İETT'den ayrılmak zorunda kalan Erokspor ve Camialtı futbol takımlarında santrafor olarak forma giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelen Erdoğan'ın başarılı süren futbol hayatının bu şekilde son bulduğu bilgisi yer alıyor.

KİTAPTA MESUT YILMAZ DA YER ALIYOR

Kitabının kısa bir süre sonra çıkacağını söyleyen yazar Fatih Sultan Kar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra eski bakan Ahmet Tevfik İleri ve eski başbakanlardan Ahmet Mesut Yılmaz'ın da anılarına yer verildiği belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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