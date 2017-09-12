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BU FOTOĞRAF TARİHE GEÇECEK! ZULÜMDEN KAÇARKEN 7 GÜN BOYUNCA ANNE-BABASINI SEPETTE TAŞIDI


Bu Fotoğraf Tarihe Geçecek! Zulümden Kaçarken 7 Gün Boyunca Anne-Babasını Sepette Taşıdı
Tarih : 12 Eylül 2017, 00:50
Puan Ver : Bu Fotoğraf Tarihe Geçecek! Zulümden Kaçarken 7 Gün Boyunca Anne-Babasını Sepette Taşıdı(8/10)4

Arakanlı Müslümanlar, Myanmar askerleri tarafından acımasızca öldürülüyor. Dünya bu konuda sessizliğe bürünürken Arakanlı gencin sessiz çığlığı yükseldi.

YÜREK YAKAN FOTOĞRAF

Her gün sosyal medyada sayısız fotoğrafla katliamın boyutu dünyaya servis ediliyor ancak zulümden kaçarken anne ve babasını sepetlerde taşıyan gencin fotoğrafı yürek yaktı.

KAÇARKEN CAN DERDİNE DÜŞÜP ANNE-BABASINI BIRAKMIYOR

Fotoğraftaki genç, Budist rahiplerin tırmandırdığı zulümden kaçmak için yola düşmüş ancak onun vazgeçmedikleri var: Anne ve babası.

SEPETİN İÇİNDE OMUZLARINDA TAŞIYOR

Yaşlı anne ve babayı zulmün ortasında bırakmamak için onları sepetlere koyup zayıf omuzlarına yüklüyor ve 7 gün boyunca bu şekilde yol alıyor.

Arakanlı Müslüman gencin duruşu bile insanlığa bir çağrı gibi...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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