BU FOTOĞRAF TARİHE GEÇECEK! ZULÜMDEN KAÇARKEN 7 GÜN BOYUNCA ANNE-BABASINI SEPETTE TAŞIDI
Arakanlı Müslümanlar, Myanmar askerleri tarafından acımasızca öldürülüyor. Dünya bu konuda sessizliğe bürünürken Arakanlı gencin sessiz çığlığı yükseldi.
YÜREK YAKAN FOTOĞRAF
Her gün sosyal medyada sayısız fotoğrafla katliamın boyutu dünyaya servis ediliyor ancak zulümden kaçarken anne ve babasını sepetlerde taşıyan gencin fotoğrafı yürek yaktı.
KAÇARKEN CAN DERDİNE DÜŞÜP ANNE-BABASINI BIRAKMIYOR
Fotoğraftaki genç, Budist rahiplerin tırmandırdığı zulümden kaçmak için yola düşmüş ancak onun vazgeçmedikleri var: Anne ve babası.
SEPETİN İÇİNDE OMUZLARINDA TAŞIYOR
Yaşlı anne ve babayı zulmün ortasında bırakmamak için onları sepetlere koyup zayıf omuzlarına yüklüyor ve 7 gün boyunca bu şekilde yol alıyor.
Arakanlı Müslüman gencin duruşu bile insanlığa bir çağrı gibi...
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar