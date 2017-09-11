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BU GÖRÜNTÜ YÜZÜNDEN TARAFTARLAR FENALIK GEÇİRDİ


Bu görüntü yüzünden taraftarlar fenalık geçirdi
Tarih : 11 Eylül 2017, 10:10
Puan Ver : Bu Görüntü Yüzünden Taraftarlar Fenalık Geçirdi(7/10)3

Galatasaray taraftarları, Antalya'da oynanan Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından Akdeniz ekibinin yönetimine tepkide bulundu. Deplasman seyircisi bölümünde yer alan Galatasaray taraftarları, Antalyaspor Stadyumu'nda mücadeleyi takip ettikleri tribünün koşulları sebebiyle sosyal medyada yakındı.

BAZI TARAFTARLAR FENALIK GEÇİRDİ

Tribün koşullarından kaynaklı olarak bazı taraftarların fenalık geçirdiği ve maçı bitirmeden stattan çıkmak istedikleri ileri sürüldü.

Kaynak: Fotomaç

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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