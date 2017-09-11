Galatasaray taraftarları, Antalya'da oynanan Antalyaspor-Galatasaray maçının ardından Akdeniz ekibinin yönetimine tepkide bulundu. Deplasman seyircisi bölümünde yer alan Galatasaray taraftarları, Antalyaspor Stadyumu'nda mücadeleyi takip ettikleri tribünün koşulları sebebiyle sosyal medyada yakındı.

BAZI TARAFTARLAR FENALIK GEÇİRDİ

Tribün koşullarından kaynaklı olarak bazı taraftarların fenalık geçirdiği ve maçı bitirmeden stattan çıkmak istedikleri ileri sürüldü.

Kaynak: Fotomaç

Kaynak: haberinburada