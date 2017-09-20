BU KADAR DA OLMAZ! 17 KİŞİLİK SERVİSTEN 32 ÖĞRENCİ ÇIKTI
Düzce'de 17 kişilik servis aracına 32 öğrenci bindiren servis şoförü jandarmaya yakalandı. Servis şoförüne bin lira para cezası uygulandı.
Okulların açılmasıyla öğrenci servisleri yakın markaja alındı. Düzce'de yol kontrolü yapan jandarma ekipleri bir öğrenci servisini durdurdu. 17 kişilik öğrenci servsine 32 öğrenciyi bindiren servis şoförüne bin 14 lira para cezası kesildi.
SERVİSİ TIKA BASA DOLDURDU
Düzce'nin Beyköy Beldesinde İl Jandarma Alay Komutanlığı Trafik Ekipleri Şehit Ufuk Baysan İlkokulu önünde servis araçlarına yönelik uygulama yaptı. Denetimler esnasında servis araçlarında öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadıklarını kontrol eden jandarma ekipleri, bir servis aracında ilkokul öğrencilerinin servis aracına balık istifi bindirildiğini fark etti.
BİN LİRA CEZA KESİLDİ
17 koltuğu olan servis aracına velilerin gözü önünde 32 öğrenci bindiren servis şoförüne jandarma tarafından cezai işlem uygulandı. Uygulama yapan jandarma ekipleri, çocukları ile birlikte servise binmeyi bekleyen aileleri de uyararak, kurallara uygun öğrenci taşımayan servis araçlarına çocukların bindirilmemesi gerektiğini anlattı. Öğrencileri balık istifi taşıyan servis sürücüsüne bin 14 TL cezai işlem uygulandı.Servis araçları üzerinde uygulama yapan ekipler ayrıca araçların dur levhaları, okul taşıtı uyarı tabelaları, öğrenci koltukları emniyet kemerleri, geri vites lambaları, fren lambaları ile araç içi kamera sistemleri üzerinde de denetimler yaptı.
Kaynak: haberinburada
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